Почему цена на бананы взлетела с космической скоростью — 200 рублей за кило совсем реально

Многие обратили внимание на бешеную стоимость бананов относительно той, что мы привыкли видеть. Если ранее фрукты можно было купить по 60 или 70 рублей за килограмм, то теперь этот ценник стал вдвое, а где и втрое дороже. Оттого на прилавках появилось много порченого продукта — люди отказываются покупать по таким ценам.

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Виновник космических цен на привычный товар — логистика. Еще до изменений политической повестки бананы в Россию поставляли из Финляндии, Голландии и Великобритании, куда их завозили из Эквадора. С началом известных событий звенья этой цепи дали сбой; стоимость увеличилась.

Впрочем, не только мировая повестка сыграла роль — повлияла и жадность продавцов. Понимая высокий спрос на продукт, предприниматели искусственно завысили цену.

По материалам редакции Mash