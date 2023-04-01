Стирайте кофту правильно и катышков не будет: потратите пару секунд

Чтобы не отдирать катышки с любимого наряда, проще всего не допустить их появления. Одежда будет долго радовать ваш взор, если за ней правильно ухаживать.

Чаще всего вещи страдают во время стирки, так как постоянно трутся о стенки барабана. Кнопки и молнии тоже могут цеплять ткань и оставлять на ней затяжки. Всего этого можно избежать, если перед стиркой выворачивать одежду наизнанку.

Пользуйтесь этим советом, и специальная машинка от катышков вам больше не понадобится.

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Источник: belnovosti.by