Взорвутся! Не вздумайте нагревать эти продукты в микроволновке

Некоторые продукты ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновой печи, иначе они могут взорваться. В первую очередь, это вареные яйца. При повышении температуры давление повышается и не исключено, что яйцо взорвется до того, как вы его вынете.

Опасно связываться и с острым перцем. Дело в том, что в нем содержится капсаицин. При нагревании он превращается в аэрозоль. В результате, получается самодельный перцовый баллончик.

Взрывается в микроволновке также замороженное мясо, кисломолочные продукты и зелень.

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