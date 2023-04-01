«Все четыре элемента»: специалист назвала качества успешной женщины, которой благоволит судьба

Успешная женщина

Женщины. Фото: Global Look Press 

Эксперт по вопросам личностного роста Наталья Безгина поделилась интересной информацией с представительницами «прекрасного» пола.

Стало известно, какие женщины являются самыми успешными.

Эксперт назвала качества настоящей реализованной леди.

«Успешность мужчин и женщин по-разному в обществе оценивается. Например, успешный мужчина в социуме проводит большую часть своего времени. Встречи, договоры, часы работы, количество заработанных денег – часто социальный показатель успешности мужчины», – отметила специалист.

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«А для женщин успешность с точки зрения социума вносит некоторые коррективы: она должна еще совместить семью и воспитание детей», – добавила Наталья Безгина.

«У каждой успешной женщины есть своя формула успеха, но в каждой формуле есть все четыре элемента», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Первое, о чем должна помнить успешная женщина, – это ее самоценность. 

Второе – способность коммуницировать и снимать с себя социальные роли.

Третье – умение вовремя подзарядиться.

Четвертое – отсутствие боязни зарабатывать. 

Напомним, ранее стало известно, какие знаки почувствуют на себе силу «коридора затмений». 

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