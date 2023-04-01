«Все четыре элемента»: специалист назвала качества успешной женщины, которой благоволит судьба

«У каждой успешной женщины есть своя формула успеха, но в каждой формуле есть все четыре элемента», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Первое, о чем должна помнить успешная женщина, – это ее самоценность.

Второе – способность коммуницировать и снимать с себя социальные роли.

Третье – умение вовремя подзарядиться.

Четвертое – отсутствие боязни зарабатывать.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки почувствуют на себе силу «коридора затмений».