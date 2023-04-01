«Все четыре элемента»: специалист назвала качества успешной женщины, которой благоволит судьба

Стало известно, какие женщины являются самыми успешными.
Эксперт назвала качества настоящей реализованной леди.
«Успешность мужчин и женщин по-разному в обществе оценивается. Например, успешный мужчина в социуме проводит большую часть своего времени. Встречи, договоры, часы работы, количество заработанных денег – часто социальный показатель успешности мужчины», – отметила специалист.
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«А для женщин успешность с точки зрения социума вносит некоторые коррективы: она должна еще совместить семью и воспитание детей», – добавила Наталья Безгина.
«У каждой успешной женщины есть своя формула успеха, но в каждой формуле есть все четыре элемента», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Первое, о чем должна помнить успешная женщина, – это ее самоценность.
Второе – способность коммуницировать и снимать с себя социальные роли.
Третье – умение вовремя подзарядиться.
Четвертое – отсутствие боязни зарабатывать.
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