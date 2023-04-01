Дешевое средство от плесени и накипи: стиральная машина будет работать дольше

Детали стиральной машины постоянно контактируют с водой, из-за этого на них оседает известь и образуется плесень. Если не ухаживать за техникой должным образом — она быстро выйдет из строя.

Опытные хозяйки знают, что не стоит ждать, когда проблема случится, гораздо проще ее предупредить. Поэтому нужно регулярно проводить профилактическую очистку.

Чтобы убрать загрязнения вам потребуется только пакетик лимонной кислоты. Засыпьте лимонку вместо стирального порошка, установите температуру на 90-95 °C, выберите длительный режим стирки и запустите машину. Во время цикла барабан должен быть пустым.

Если вы стираете часто, то пользуйтесь этим советом раз в месяц. Тем, кто редко включает машинку — достаточно проводить чистку пару раз в год.

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Источник: belnovosti.by