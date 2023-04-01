Произойдет давление! Аналитики уверены, что доллар рухнет в мае

Рубль слабеет на фоне сложной мировой ситуации, но так будет не долго. Экономические эксперты уверены, что ближайший месяц решит судьбу доллара. Произойдет давление.

«Позиции доллара слабеют на «Форексе» и есть риски падения индекса доллара ниже 100 пунктов. Инвесторы ожидают, что из-за проблем с банками и оттоком денежных средств со счетов ФРС возьмет паузу в мае», — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

А на данный момент доллар стоит 77,60 рублей, евро - 84,1116 рубля, юань сейчас поднялся до 11,2411 рублей.

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