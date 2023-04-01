Как легко убрать конденсат с окон: больше этой проблемы не будет

Почти все россияне сталкивались с проблемой «плачущего окна»: вода скапливается на стекле со стороны помещения и стекает на подоконник. Можно, конечно, вытирать ее салфетками, но надолго решить вопрос этим способом не получится.

Чтобы навсегда забыть о мокром окне — повторяйте периодически эти простые действия. Откройте окна нараспашку на 5 минут. После этого закройте дверь в комнате. Закройте окна и распахните дверь. Таким образом вы сможете выровнять температуру в комнате: конденсат пропадет.

Эта хитрость не поможет, если была нарушена техника установки пластиковой конструкции или изделие оказалось бракованным.

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Источник: belnovosti.by