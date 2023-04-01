Объявлен курс валют на 3 апреля: котировки растут, люди кинулись в банки

Российская валюта продолжает немного проседать на фоне сложившейся мировой ситуации. Доллар на утро понедельника, 3 апреля, будет стоить 77,60 рублей. Это на 53 копейки выше значений закрытия предшествующей недели.
Евро поднялся на 35 копейки - до 84,1116 рубля, юань сейчас стоит 11,2411 рубля.
Эксперты уверяют, что в ближайшее время рубль продолжит дешеветь, но значительного обвала не будет, как в прошлом году. Напомним, в марте 2022 года «американец» взлетел до 120 рублей.
Максимум прогнозируют аналитики - 80. Тем не менее, люди, зарабатывающие на курсах валют, кинулись в банки.
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