Может быть опасным: почему не стоит делать уборку с использованием уксуса

Оказалось, далеко не все вещи стоит очищать уксусом.

Несмотря на дезинфицирующий эффект, это средство может напрочь убить некоторые поверхности в квартире.

Например, не стоит мыть уксусом столешницу из натурального камня и плитку. Также уксус не подходит для мытья посуды из алюминия.

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Важно помнить, что нельзя мыть уксусом деревянный пол, ламинат и паркет. Вы нанесете вред лакированным поверхностям кислотой.