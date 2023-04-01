Может быть опасным: почему не стоит делать уборку с использованием уксуса

Уборка

Уборка. Фото: Global Look Press 

Хозяйкам стоит прислушаться к этим советам.

Оказалось, далеко не все вещи стоит очищать уксусом.

Несмотря на дезинфицирующий эффект, это средство может напрочь убить некоторые поверхности в квартире.

Например, не стоит мыть уксусом столешницу из натурального камня и плитку. Также уксус не подходит для мытья посуды из алюминия.

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Важно помнить, что нельзя мыть уксусом деревянный пол, ламинат и паркет. Вы нанесете вред лакированным поверхностям кислотой.

Чтобы не усугубить ситуацию с образованием налета на эмалированной ванне, не стоит мать ее уксусом. Об этом заявили в belnovosti.by.

Напомним, ранее был найден необычный способ высушить джинсы.

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