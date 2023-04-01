«День-состязание»: чем обернется 1 апреля для людей, сообщила Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

Василиса Володина. Фото: соцсети

Первая суббота месяца - то еще событие.

Астролог и телеведущая Василиса Володина предупредила людей 1 апреля о том, что новый день способен закрутить даже скромных и безучастных. «День-состязание: смелый, резкий, размашистый», - охарактеризовала первую субботу апреля астролог.

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В эти весенние сутки дело и место себе найдет каждый. Причем, кричать о себе и радоваться вниманию, потому что заслужил, захочется многим людям. И как провести 1 апреля, Володина рассказала в Telegram-канале.

«Превосходный день, чтобы выйти на подмостки в любом формате, будь то рабочий созвон, родительский комитет или первая в жизни публичная лекция.

В ленивом варианте можно занять место зрителя. Сходить на концерт или стать самым громким фанатом вашего спортивного ребенка», - посоветовала Володина.

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