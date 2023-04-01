«Цвет не влияет на актуальность»: эксперт рассказала, какие платья будут самыми модными

Стало известно, какие платья стоит приобрести в ближайшее время.

Чтобы быть в тренде, не нужно тщательно выбирать цвет наряда. Но лучше определить свой цветотип. Чтобы оттенок платья украшал свою обладательницу.

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А вот к фасону лучше присмотреться внимательнее.

«Абсолютно никак цвет не влияет на актуальность. Платье можно носить абсолютно любого цвета самое важное — выбрать актуальный фасон. Желательно отталкиваться от своего цветотипа, чтобы он украшал и подчеркивал внешность», — заявила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее был найден способ отчистить кроссовки от черных полос.