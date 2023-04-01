«Заменит физические деньги»: эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы

Стало известно, какая судьба ждет наличные деньги в России.
Финансовый эксперт Татьяна Волкова отметила, резких изменений в экономике страны не будет. Речь идет о бумажной валюте. Ее не станут резко убирать и полностью менять на цифровой рубль.
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«Переход будет постепенным: резкого отказа от наличных не предвидится. Но не стоит забывать, что основная цель данной инициативы – введение новой формы денег, которая со временем заменит физические деньги», – отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее специалист рассказал, какая ошибка мешает стать богатым.