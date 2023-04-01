«Заменит физические деньги»: эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы

Стало известно, какая судьба ждет наличные деньги в России.

Финансовый эксперт Татьяна Волкова отметила, резких изменений в экономике страны не будет. Речь идет о бумажной валюте. Ее не станут резко убирать и полностью менять на цифровой рубль.

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