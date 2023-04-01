Что будет с ценами на летний отдых в этом году: лучше присядьте

Россияне активно планируют свой отдых на майские праздники в год многие россияне рассматривают выходные праздничные дни в мае как возможность взять небольшой отпуск. И даже успевают отдохнуть за границей. В 2023 году эксперты туротрасли заявили, что спрос на заграничные путевки на майские вырос в полтора раза. И в топ-3 направлений – Турция, российские курорты, Египет.

«После землетрясений в Турции объем продаж в эту страну сократился, но она по-прежнему занимает первое место – это примерно 30%», – цитирует сайт mk.ru управляющего директора группы турагентств Евгения Даниловича. – «На втором месте Россия (24%), по сравнению с 2022 годом это рост в 1,5 раза. На третьем месте Египет (20%)».

Кроме того, сейчас активно бронируются туры на летний период. И сезон, судя по всему, будет жарким по всем показателям, включая цену. Горящей ее назвать язык вряд ли теперь повернется – по прогнозам экспертов, провести отпуск летом на курортах Сочи станет дороже на 30%. Притом что уже сейчас цены повысились на проживание в четырех- и пятизвездочных отелях, и путевка на двоих на десять дней на Черном море стоит столько же, сколько отдых в Турции или Египте - для многих россиян просто недостижимые суммы.

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