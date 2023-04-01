Тамара Глоба рассказала об опасности апрельского затмения: будет тотальным и с ретроградным Меркурием!

Знаменитая телеведущая, астролог Тамара Глоба сообщила людям важное в своем астропрогнозе на апрель. Звездочет назвала центральное событие месяца – это солнечное затмение.

«Придут очень важные события, которые пройдут вокруг затмения Солнца. Затмение солнечное – 20 апреля, и для Москвы это 7:17 утра, по Гринвичу – 4:17», - предупредила Глоба.

Затмение Солнца будет тотальным, также на этот период Меркурий развернется в обратном направлении, то есть будет ретроградным. Эти два события подобны гремучей смеси и сильно повлияют на людей.

«Поэтому, те, кто боятся, могут затаиться буквально на 2 недели. Но в последующий период все-таки стоит оценивать все, что происходит в вашей жизни, и внимательно следить за тем, что происходит вокруг вас, потому что это будет касаться ваших финансов и решений о дальнейшем будущем. Здесь огромную роль сыграют политики и ваше личное отношение к жизни», - сообщила Глоба.

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Более того, не только в саму дату затмения людям нужно быть максимально сосредоточенными, но и в дни наибольшего влияния.