Судьбу доллара в апреле раскрыли финансисты: весна придаст силы?

На апрель многие финансовые эксперты предрекают рублю ослабление. Оно связано, по словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, с дефицитом бюджета страны.

Также на национальную валюту оказывают давление мировые события. Тем не менее, доллара за 100 рублей, как стращали ранее, в середине весны не предвидится. Эксперт уверен, что «зеленый» подорожает, но ненамного – он доберется до отметки в 80 рублей.

Другой эксперт, финансовый аналитик Сергей Дроздов, с оглядкой на геополитические риски и цену нефти, видит два варианта развития событий.

«При самом оптимистичном сценарии рубль окрепнет до 71-72 за доллар, а в случае серьезного геополитического негатива уйдет в район 82-х», - цитирует mk.ru эксперта.

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