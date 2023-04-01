«Берегите кошелек!»: Глоба 1 апреля предупредил людей об опасности – иначе лишитесь денег в два счета

Вслед за окончанием марта подходит к завершению неделя. Астролог Богдан Глоба назвал семидневку противоречивой, наполненной разнонаправленными событиями. Финал, по словам эксперта по звездам, также двойственный. Глоба-младший даже уточнил - взрывной, скандальный и энергетически нестабильный.

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И в то же время – вполне успешный для тех, кто не боится войти в горящую избу или вытащить каштан из огня. Он наполнен шансами. Однако 1 апреля следует проявить бдительность и не терять голову – высок риск нарваться на мошенников и изрядно поиздержаться.