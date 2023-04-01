Не тратьте свои деньги: раскрыты самые бесполезные и опасные бьюти-процедуры

Косметолог Дипа Панч рассказала о самых бесполезных и опасных бьюти-процедурах. По ее словам, деньги не стоит тратить на бразильскую подтяжку ягодиц.

Эта процедура несет большой риск для здоровья, подчеркнула врач. По ее словам, если жир из другой части тела не приживется в ягодицах, кровоснабжение будет нарушено, начнутся опасные процессы.

«Это делает операцию совершенно непредсказуемой. Это опасно, особенно в плохих руках», — рассказала она рассказала в беседе с The Sun.

Опасной процедурой будет и «губы-бабочка». Во время процедуры под кожу вводят филлеры чтобы создать эффект чуть вздернутой верхней губы. По словам Панч, мода изменчива, и в скором времени пухлые губы могут быть не в тренде, а негативные последствия после процедур никто не отменял.