Не тратьте свои деньги: раскрыты самые бесполезные и опасные бьюти-процедуры

Косметолог Дипа Панч рассказала о самых бесполезных и опасных бьюти-процедурах. По ее словам, деньги не стоит тратить на бразильскую подтяжку ягодиц.
Эта процедура несет большой риск для здоровья, подчеркнула врач. По ее словам, если жир из другой части тела не приживется в ягодицах, кровоснабжение будет нарушено, начнутся опасные процессы.
«Это делает операцию совершенно непредсказуемой. Это опасно, особенно в плохих руках», — рассказала она рассказала в беседе с The Sun.
Опасной процедурой будет и «губы-бабочка». Во время процедуры под кожу вводят филлеры чтобы создать эффект чуть вздернутой верхней губы. По словам Панч, мода изменчива, и в скором времени пухлые губы могут быть не в тренде, а негативные последствия после процедур никто не отменял.
Косметолог назвала опасным использование дермароллера дома. Это приспособление, состоящее из ролика и иголок, для нанесения коже микротравм и стимуляции процесса регенерации. Такие гаджеты могут навредить коже, особенно, если были куплены с рук или на сомнительных сайтах.
Врач также посоветовала не тратить деньги на линии косметики от звезд. По ее мнению, в большинстве случаев в составе этих средств содержится мало полезных веществ. Популярной косметика становится только из-за того, что она связана с громким именем.