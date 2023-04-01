Многие даже не догадываются: функция, которая «съедает» зарядку у смартфона

Многие пользователи смартфоны не догадываются о том, что у них на телефоне может быть включена функция, которая буквально «сжирает» зарядку телефона за несколько часов.
Проблема часто связана со скрытой функцией. Она работает большую часть дня, забирая питание.
Речь идет о синхронизации с учетной записью. Она подразумевает передачу данных из памяти телефона в облачное хранилище. Процесс этот непрерывный, а телефон в результате садится быстрее, пишут «Белновости».
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Если вам не нужна эта функция, ее можно отключить в настройках. Нужно выбрать подраздел «Учетные записи и архивация». Именно там можно отключить лишнюю функцию. В любой момент настройку можно вновь включить.