Многие даже не догадываются: функция, которая «съедает» зарядку у смартфона

Многие пользователи смартфоны не догадываются о том, что у них на телефоне может быть включена функция, которая буквально «сжирает» зарядку телефона за несколько часов.

Проблема часто связана со скрытой функцией. Она работает большую часть дня, забирая питание.

Речь идет о синхронизации с учетной записью. Она подразумевает передачу данных из памяти телефона в облачное хранилище. Процесс этот непрерывный, а телефон в результате садится быстрее, пишут «Белновости».