Не требует сложного ухода: три растения, которые нужно выращивать на огороде — скоро дачный сезон

На участке можно выращивать культуры, которые не требуют сложного ухода и особого внимания. Часть из них нужно всего лишь несколько раз поливать. Садоводы назвали три растения, которые должны расти на каждом огороде.

Во-первых, речь идет о тыкве. Она способна расти даже в чистом поле, ей не способны помешать сорняки или трава. Поливать тыкву нужно два раза (во время посева и при появлении входов). Высаживать овощ рекомендуется после 25 мая.

Дачники советовали обратить внимание и на свеклу. Ее нужно поливать так же, как тыкву. Лучшие даты для посева — 5-10 мая, пишет MOS-SMI.