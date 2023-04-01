Не требует сложного ухода: три растения, которые нужно выращивать на огороде — скоро дачный сезон

На участке можно выращивать культуры, которые не требуют сложного ухода и особого внимания. Часть из них нужно всего лишь несколько раз поливать. Садоводы назвали три растения, которые должны расти на каждом огороде.
Во-первых, речь идет о тыкве. Она способна расти даже в чистом поле, ей не способны помешать сорняки или трава. Поливать тыкву нужно два раза (во время посева и при появлении входов). Высаживать овощ рекомендуется после 25 мая.
Дачники советовали обратить внимание и на свеклу. Ее нужно поливать так же, как тыкву. Лучшие даты для посева — 5-10 мая, пишет MOS-SMI.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Главное, что должно быть на вашем огороде — репчатый лук. Достаточно полить его при посадке, а также после появления зеленых листков. Больше никакого ухода не требуется. Идеальным же временем для высадки считается период с 25 апреля по 10 мая, подытожили садоводы.