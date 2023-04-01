Урожай мечты: опрыскайте яблоню этим раствором — плоды вырастут на зависть соседям

Яблоня является чуть ли не самым главным объектом в саду. Каждый дачник мечтает о том, чтобы вырастить по-настоящему крупный урожай ароматных и сладких яблок. Но не всегда получается получить хрустящие и аппетитные плоды. И причин тому несколько.
Опытные дачники всегда используют внекорневую подкормку, которая улучшает вкус яблок. Они становятся сочными и сладкими. Садоводы рассказали, что секрет заключается в удобрении с бором, который дарит плодам «медовую» нотку, пишут «Белновости».
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Чтобы приготовить раствор, нужно взять 10-20 г борной кислоты на 10 литров воды. Опрыскивайте яблоню вечером, перед заходом солнца. Процедуру сначала проводят после роспуска бутонов, а потом повторно, уже через неделю. Как отметили садоводы, подкормка сокращает количество опавших завязей, что увеличивает урожай на 25-30%.