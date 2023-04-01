Урожай мечты: опрыскайте яблоню этим раствором — плоды вырастут на зависть соседям

Яблоня является чуть ли не самым главным объектом в саду. Каждый дачник мечтает о том, чтобы вырастить по-настоящему крупный урожай ароматных и сладких яблок. Но не всегда получается получить хрустящие и аппетитные плоды. И причин тому несколько.

Опытные дачники всегда используют внекорневую подкормку, которая улучшает вкус яблок. Они становятся сочными и сладкими. Садоводы рассказали, что секрет заключается в удобрении с бором, который дарит плодам «медовую» нотку, пишут «Белновости».