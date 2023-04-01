Копеечное средство: избавьтесь от надоевших жирных пятен на одежде — секрет раскрыт

Жирные пятна вывести с одежды — задача сложная. Чаще всего без применения дорогих средств не обойтись. Однако опытные хозяйки поделились интересным лайфхаком.

В борьбе с жирными пятнами важную роль играет то, как скоро вы за него примитесь. Если загрязнение свежее, то избавиться от него будет легко. Для этого достаточно обработать пятно сначала бумажным полотенцем, а затем — обычным мелом. За несколько минут он впитает в себя основную часть жира, пишет «Новый очаг».