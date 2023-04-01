Ягодная нежность: рецепт вкусной творожной пасхи — домашние оценят такой десерт

Чуть больше двух недель осталось до светлого праздника Пасхи. На столе у хозяек будут стоять самые главные праздничные блюда: кулич и крашеные яйца. Кулинары подсказали рецепт вкуснейшей ягодной пасхи. Такой десерт понравится и детям, и взрослым. В пасху также можно добавить изюм, цукаты, сиропы, апельсиновую и лимонную цедру
Для приготовления понадобятся:
— 500 гр. творога;
— 150 гр. замороженной клубники;
— 30 гр. замороженной вишни;
— 70 гр. замороженной клюквы;
— 50 гр. сливочного масла;
— 100 мл. сливок жирностью 33–35%;
— 1 яйцо;
— 100 гр. сахара;
— клубника и малина для украшения.
Для начала нужно положить в ковшик сахар и яйцо, добавить сливки, на медленном огне довести до кипения. Довести смесь до загустения. Смесь все время надо перемешивать, пишет издание «Гастроном».
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Творог соединить с маслом и тщательно взбить блендером. После этого добавить массу, еще раз пробить блендером. Добавить подготовленные заранее ягоды.
Смочить водой марлю и ее отжать. Марлей застелить форму для пасхи. Далее нужно выложить в нее творожную массу и хорошенько разровнять. Завернуть края марли и положить сверху небольшой гнет.
Далее кулинары советуют установить форму в емкость, чтобы собралась лишняя жидкость от творога. Убрать заготовку в холодильник нужно примерно на 10-12 часов. В конце снять форму и украсить пасху ягодками.