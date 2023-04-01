Ягодная нежность: рецепт вкусной творожной пасхи — домашние оценят такой десерт

Чуть больше двух недель осталось до светлого праздника Пасхи. На столе у хозяек будут стоять самые главные праздничные блюда: кулич и крашеные яйца. Кулинары подсказали рецепт вкуснейшей ягодной пасхи. Такой десерт понравится и детям, и взрослым. В пасху также можно добавить изюм, цукаты, сиропы, апельсиновую и лимонную цедру

Для приготовления понадобятся:

— 500 гр. творога;

— 150 гр. замороженной клубники;

— 30 гр. замороженной вишни;

— 70 гр. замороженной клюквы;

— 50 гр. сливочного масла;

— 100 мл. сливок жирностью 33–35%;

— 1 яйцо;

— 100 гр. сахара;

— клубника и малина для украшения.

Для начала нужно положить в ковшик сахар и яйцо, добавить сливки, на медленном огне довести до кипения. Довести смесь до загустения. Смесь все время надо перемешивать, пишет издание «Гастроном».

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Творог соединить с маслом и тщательно взбить блендером. После этого добавить массу, еще раз пробить блендером. Добавить подготовленные заранее ягоды.