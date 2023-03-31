Могут украсть всю информацию: россиянам рассказали о об опасных программах-шпионах в телефонах

Эксперт Виктор Гулевич предупредил россиян о новой опасности, которая заключается в программах-шпионах. Злоумышленники могут из телефона украсть личную информацию и банковские данные. Специалист рассказал, как распознать слежку за смартфоном.
Во-первых, должно насторожить неожиданное изменение настроек устройства. К примеру, это можно понять по резкому изменению начальной страницы в браузере.
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О программе-шпионе на устройстве могут свидетельствовать и всплывающие окна. Есть еще пара нюансов, которые говорят о взломе, отметил эксперт.
«Если батарея смартфона стала вдруг слишком быстро разряжаться, повысился расход мобильного трафика, дополнительно ухудшилась производительность устройства, то это явные признаки присутствия шпионской программы», — заявил Гулевич в беседе с «Праймом».
Чтобы избежать появления программ-шпионов на смартфонах нужно скачивать приложения только из легальных и достоверных источников. Также важно использовать мобильный антивирус.