Категорически нельзя это делать: не ставьте ноутбук на эти поверхности — быстро сломается

Ноутбук является дорогостоящей техникой и не каждому по карману менять гаджет при любой поломке. Чтобы продлить жизнь технике, нужно соблюдать несколько главных правил, о которых рассказали эксперты.
Гаджет ни в коем случае нельзя ставить на два вида поверхностей. Это мягкая мебель и кухонный стол, предостерегли специалисты.
Если вы любите работать на диване или в кресле, то на мягкую поверхностей нельзя ставить технику. В противном случае у гаджета перекрываются вентиляционные отверстия, а внутренняя часть забивается пылью из мягкой мебели.
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Для того, чтобы продлить жизнь гаджету, нужно купить специальный столик, на который вы сможете поставить свой портативный компьютер. И не нужно будет опасаться, что ноутбук сломается, пишет портал gorodche.
Размещенный на обеденном столе ноутбук — тоже не лучшее решение, заверили эксперты. Крошки забивают вентиляцию, а пролитая жидкость просто убьет ваше устройство или может даже покалечить вас, ударив током.
В итоге лучше всего оборудовать себе рабочее место и держать ноутбук на отдельном столе. Но и в этом случае нужно следить, чтобы рядом с компьютером не скапливалась пыль.