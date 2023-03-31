Борщ как в лучших ресторанах: раскрыт секретный ингредиент

Опытные повара всегда добавляют в борщевую заправку уксус: он поможет сохранить насыщенный цвет овощей и раскроет вкус специй.

Вам потребуется: 20–30 г подсолнечного масла, пара зубков чеснока, одна луковица, морковь среднего размера, одна свекла, стакан воды и чайная ложка уксуса 70%.

Обжарьте мелко порубленный чеснок на масле, добавьте к нему лук — продолжайте держать на огне, пока он не станет прозрачным. После этого положите тертую морковку, подождите пока она станет мягкой, перемешайте овощи и добавьте в сковороду измельченную на терке свеклу. Через 3–4 минуты залейте все уксусной водой и томите на медленном огне еще 6 минут.

Такая заправка превратит обычный борщ в изысканное блюдо: гости будут просить поделиться рецептом.

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Источник: povarenok.ru