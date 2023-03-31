Утюг можете выбросить: как сделать шторы на окнах идеально гладкими без утюжки — просто, как по щелчку пальцев

Утюги на полке в магазине техники

Утюги на полке в магазине техники. Фото: Global Look Press

Своевременный весенний лайфхак, который пригодится всем в канун Пасхи.

До православной Пасхи осталось чуть больше двух недель. Это время, когда все наводят чистоту в своих домах, моют окна, стирают шторы, гладят их...

Стоп! Есть лайфхак, который сэкономит кучу времени, избавив от необходимости долго и нудно гладить шторы. И без утюга (теперь он него можно избавиться и отнести на помойку) можно добиться того, что шторы на окнах будут идеально гладкими.

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Итак, берем баночку с пульверизатором, наливаем в нее воду, а затем добавляем половинку мерного стаканчика кондиционера для белья. Тщательно взбалтываем. Потом сбрызгиваем полученной жидкостью шторы, которые предварительно повесили на окно. Шторы должны быть сухими!

Комната наполнится приятным ароматом, а шторы будут выглядеть так, словно вы доверили глажку профессионалу.

По материалам belnovosti.by

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