Утюг можете выбросить: как сделать шторы на окнах идеально гладкими без утюжки — просто, как по щелчку пальцев

До православной Пасхи осталось чуть больше двух недель. Это время, когда все наводят чистоту в своих домах, моют окна, стирают шторы, гладят их...
Стоп! Есть лайфхак, который сэкономит кучу времени, избавив от необходимости долго и нудно гладить шторы. И без утюга (теперь он него можно избавиться и отнести на помойку) можно добиться того, что шторы на окнах будут идеально гладкими.
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Итак, берем баночку с пульверизатором, наливаем в нее воду, а затем добавляем половинку мерного стаканчика кондиционера для белья. Тщательно взбалтываем. Потом сбрызгиваем полученной жидкостью шторы, которые предварительно повесили на окно. Шторы должны быть сухими!
Комната наполнится приятным ароматом, а шторы будут выглядеть так, словно вы доверили глажку профессионалу.
По материалам belnovosti.by