Утюг можете выбросить: как сделать шторы на окнах идеально гладкими без утюжки — просто, как по щелчку пальцев

До православной Пасхи осталось чуть больше двух недель. Это время, когда все наводят чистоту в своих домах, моют окна, стирают шторы, гладят их...

Стоп! Есть лайфхак, который сэкономит кучу времени, избавив от необходимости долго и нудно гладить шторы. И без утюга (теперь он него можно избавиться и отнести на помойку) можно добиться того, что шторы на окнах будут идеально гладкими.

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