«Нужно тщательно оценить свои возможности»: специалист рассказал, какая ошибка мешает стать богатым

Стало известно, какая ошибка мешает разбогатеть.

Эксперт отметил, что нельзя брать кредиты в нестабильный период. Если риск потерять работу высок, а доходы не увеличиваются, то лучше не занимать у банков. Исключением являются средства на лечение и покупку необходимой и дорогостоящей техники.

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