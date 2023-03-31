«Нужно тщательно оценить свои возможности»: специалист рассказал, какая ошибка мешает стать богатым

Стало известно, какая ошибка мешает разбогатеть.
Эксперт отметил, что нельзя брать кредиты в нестабильный период. Если риск потерять работу высок, а доходы не увеличиваются, то лучше не занимать у банков. Исключением являются средства на лечение и покупку необходимой и дорогостоящей техники.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Тогда можно с достаточной уверенностью использовать заемные средства на приобретение нужных товаров и услуг, не дожидаясь, пока накопятся деньги. Но в любом случае нужно тщательно оценить свои возможности», — отметил эксперт в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее пенсионеров огорчили отсутствием выплат.