Как вернуть антипригарные свойства старой сковородке

Если антипригарная сковородка пришла в негодность, не спешите бежать за новой. Есть надежный способ ее спасти. Просто выполните эти нехитрые действия.

Посудину нужно хорошенько помыть с содой, сполоснуть водой и вытереть тряпкой. Сухую сковороду следует поставить на огонь, нагреть, положить в нее пару ложек соли — нужно распределить ее по всему дну. Далее дождитесь, когда соль нагреется, перемешайте ее и оставьте на плите еще на пять минут.

После этих манипуляций соль приобретет желтый цвет, ее можно выбросить. Пустую сковородку нужно снова нагреть на среднем огне, распределить по дну 20 грамм растительного масла и держать на плите, пока масло не начнет дымиться. Долго не ждите — убирайте с плиты сразу же, как появится дым.

Остатки масла тщательно удалите бумажными полотенцами. И все, теперь можно пользоваться. Чтобы эффект продержался как можно дольше — избегайте мытья в посудомойке.

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Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru