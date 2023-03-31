Старые вещи засияют белизной: очень простой рецепт

Не спешите огорчаться, если вдруг заметили, что белые вещи потускнели и отдают желтизной. Есть простой и эффективный способ вдохнуть в них новую жизнь.

Вам потребуется таблетка аспирина, пакетик разрыхлителя и стиральный порошок. Таблетку положите в барабан стиральной машины, а разрыхлитель смешайте со стиральным порошком. Установите температуру не менее 40 градусов и запустите стирку в обычном режиме.

Результат превзойдет ваши самые смелые ожидания: вещи еще долгое время будут как новые.

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Источник: cpykami.ru