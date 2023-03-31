Как сделать так, чтобы помидоры созрели раньше, чем у других — соседи обзавидуются

Каждую весну у дачников начинаются негласные соревнования: каждый хочет получить урожай больше и раньше, чем у соседа. Самые хитрые и опытные легко обходят новичков еще на старте. Чтобы выиграть гонку за урожай помидоров, пользуйтесь этими простыми советами.

Чтобы лучше прижились: при высадке корешков, бросьте в землю пригоршню измельченных ржаных сухарей и половину столовой ложки древесной золы.

Чтобы были стойкими: после высадки отложите полив на 10 дней, это хорошо скажется на развитии корневой системы.

Чтобы все растение лучше развивалось: удаляйте пасынки вовремя, когда они вырастут до 4-х сантиметров.

Чтобы повысить урожай: перед цветением необходимо поливать томаты раствором борной кислоты, для его приготовления растворите 5 грамм кислоты в 10 литрах воды.

Чтобы созрели раньше: поливайте помидорные кусты йодным раствором, на 10 литров воды нужно взять 30 капель йода.

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Источник: belnovosti.by