Все, последние торги прошли: объявлен совершенно новый курс валют — он уже не изменится

В эту пятницу, 31 марта, на Московской валютной бирже прошли последние в этом месяце торги. По их результатам Центробанк России установил курс валют, который не изменится до понедельника, 3 апреля. В этот день состоятся новые торги и станет известен новый курс валют.

Пока же он такой. По итогам торгов на Московской бирже, Центральный банк России повысил стоимость доллара на 23 копейки — до 77,32 рубля. Евро подскочил на 34 копейки — до 84,11 рубля.

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