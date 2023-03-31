Превратится в пышный куст: сделайте это, и петуния порадует буйством красок и множеством цветов — просто как дважды два

Петуния — один из самых любимых цветов дачников и владельцев частных домов. Цветет все лето, сохраняет красоту клумбы до поздней осени.

Чтобы цветок превратился в красивый куст, петунию надо прищипывать. Процедуру выполняют, когда у петунии будет 5-6 листиков.

Использовать надо острые ножницы, которые обязательно стоит продезинфицировать. Отрезают часть стебля над 4-5 листом. Когда длина появившихся боковых побегов составляет 10-15 см, процедуру повторяют.

Это стимулирует пробуждение и развитие боковых стеблей.

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