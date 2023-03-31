«Может принести больше выгоды»: таро-расклад для всех знаков на 31 марта

Стало известно, что ждет представителей четырех стихий 31 марта.
В пятницу, 31 марта, таролог поделилась предсказанием. Оказалось для огненных знаков день дарит желание побыть в одиночестве.
«Захочется побыть в состоянии покоя и одиночества, в уютной атмосфере, где никто не будет дергать и трогать. Захочется побыть вдалеке от всяких интриг, тайн и неясностей. Нужно выдохнуть и максимально набраться сил на свершения», – отметила эксперт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
А вот земным знакам захочется обозначить личные границы.
«Вы будете бороться за личные границы, выстраивать их, не взваливать на свои плечи то, что не касается лично вас. Поэтому записываемся на прием к психологам и наставникам, которые будут учить любить и уважать себя», – добавила таролог.
«Вас ожидает стремление узнать что-то новое. Это будет во благо какого-то плана, вклад в будущее. Сейчас мы работаем на зачетку, чтобы затем зачетка работала на нас», – рассказала таролог воздушным знакам.
Свою выгоду во всем будут искать представители стихии воды.
«День наполнен дипломатией. Слушаем внимательно ушками, разнимаем людей, которые пытаются поссориться, мастерски используем информацию, которая попадает к вам. Любая сплетня может принести больше выгоды, чем официальная информация. Лучше быть холодным, безэмоциональным, расчетливым и использовать все в свою пользу», – заключила таролог в беседе с vnimanie.pro.