«Хлебнуть из горла счастья по полной»: таролог сделала предсказание на 31 марта

Таролог обрадовала россиян приятным предсказанием на 31 марта.
Оказалось, в последний день марта все знаки могут отдохнуть и подарить себе день расслабления.
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«День счастья, день застолий, день наполнения, удовлетворения своих потребностей как эмоциональных, так и гастрономических. Гулянки, разговоры – все, что нам необходимо для наполнения ресурсного состояния. Все, что мы сможем хлебнуть из горла счастья по полной программе», – отметила таролог.
Об этом эксперту рассказала карта «9 кубков». Однако другая выпавшая из колоды карта немного омрачила расклад. Речь идет о карте «Марионетка».
«За нами наблюдают, мы не можем разрешить себе многое, мы на коротком поводке. У кого-то работа, у кого-то семья, у кого-то обязанности – все это сдерживает. Ощущение праздника, вакханалии, которая вот-вот наступит, будет портиться длиной поводка. Обязанности не позволят нам гульнуть и оторваться по полной программе», – заключила специалист в беседе vnimanie.pro.