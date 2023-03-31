«Хлебнуть из горла счастья по полной»: таролог сделала предсказание на 31 марта

Об этом эксперту рассказала карта «9 кубков». Однако другая выпавшая из колоды карта немного омрачила расклад. Речь идет о карте «Марионетка».

«За нами наблюдают, мы не можем разрешить себе многое, мы на коротком поводке. У кого-то работа, у кого-то семья, у кого-то обязанности – все это сдерживает. Ощущение праздника, вакханалии, которая вот-вот наступит, будет портиться длиной поводка. Обязанности не позволят нам гульнуть и оторваться по полной программе», – заключила специалист в беседе vnimanie.pro.