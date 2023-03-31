Уже ничего не изменится: объявлена стоимость доллара и евро - «американец» взбесился

Центральный банк России поделился обновленными данными относительно курса валют на пятницу, 31 марта. И пока эти показатели останутся неизменными.

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Согласно опубликованным данным, стоимость доллара выросла еще на 10 копеек — до 77,08 рубля. Евро «подскочил» сразу на 27 копеек — до 83,76 рубля.

Рубль демонстрировал рост после двух сессий снижения, но окончание мартовского налогового периода все равно дает о себе знать. Нефтяные цены в среду, 29 марта, росли, но к концу дня перешли к снижению в связи с укреплением доллара.

По материалам «А теперь внимание!»