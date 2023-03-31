Лучше присядьте: вот сколько будет стоить доллар уже в апреле

Курс валют в последние дни марта устремился ввысь. Так, доллар добрался до 77,24 рубля, а евро обновил рекорд с апреля 2022 и перевалил за 84 рубля. Финансисты предрекают дальнейшее ослабление рубля — в апреле россияне ощутят, как отечественная валюта просядет.

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Доллар, по оценкам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в апреле укрепится сильнее. Эксперт уверен, что настанет время, когда сбудутся прогнозы про «зеленый» за 80 рублей. Евро стоит ожидать по 85. Причину такого роста финансист видит в дефиците федерального бюджета.

По материалам сайта mk.ru