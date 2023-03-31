Медленно, но неизбежно: участь рубля в апреле предсказал финансист

Качели с курсом валют продолжаются с конца прошлого года. И на апрель финансисты составили прогноз, исходя из которого рублю придется несладко.

Отечественная валюта медленно, но неизбежно будет ослабевать. И каких-то причин, способных переломить этот тренд, нет. Зато хватает обстоятельств, работающих против рубля.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, для национальной денежной единицы начался период длительного ослабления. В апреле доллар будет укрепляться и достигнет 80 рублей за единицу, евро вырастет до отметки в 85 рублей. и все это, по словам Деева, из-за дефицита бюджета.