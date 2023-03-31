Цены с сюрпризом: в мае рынок недвижимости ждет неизбежное

Россияне, которые давно мечтали о своей квартире, могут приготовиться – вскоре наступит время, когда заветные «квадраты» подешевеют. Такой прогноз высказывают эксперты по недвижимости. А причина – в нововведениях Центробанка, затрагивающих «околонулевую ипотеку», то есть кредиты на жилье от застройщика с максимально низкими ставками. Из, скорее всего, отменят.

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Казалось бы, такая отмена чревата, наоборот, подорожанием. Но нет, риэлторы уверяют, что раздувшийся за последний год пузырь просто-напросто лопнет. Ни для кого не секрет, что застройщики, предлагая низкий процент, завышали саму стоимость квартир. И люди все равно переплачивали.

«Мы всегда говорили, что доступная ипотека отнюдь не делает жилье доступным. Когда эту лавочку прикроют, у застройщиков просто не останется другого пути, кроме как начать опускать цены. Тогда и спрос нормализуется», — объясняет сайту mk.ru руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости» Олег Репченко.

Эксперт отрасли подчеркнул, что именно супердешевая ипотека «разогнала» в 2022 году стоимость новостроек и продолжает их «держать» по сей день. А в мае вступят в силу ограничения, они касаются застройщиков, выдающих околонулевые кредиты. И это неизбежно скажется на ценах.