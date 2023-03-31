«В списке баловней судьбы»: таролог Артемьева назвала два знака зодиака, у которых наступит белая полоса в апреле

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«Приход белой полосы предполагает, что ранее была черная. Если смотреть с этой точки зрения, то удача возвращается к Близнецам. Год для них начался не слишком хорошо: финансовые трудности, отсутствие карьерного роста, отношения, которые «душат». Сейчас Близнецы дошли до точки кипения. У них больше не осталось, что толкает на новые свершения. И вот тут удача будет кстати. Есть перспективы улучшить и финансовое положение, и дела на любовном фронте.

Козерог тоже может расчитывать на попадание в список баловней судьбы. Апрель благоприятствует развитию творческой и сексуальной энергий. То есть у вас есть шанс реализовать себя в некой творческой сфере, а также найти сексуального партнера», – поделилась эксперт.