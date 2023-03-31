«В списке баловней судьбы»: таролог Артемьева назвала два знака зодиака, у которых наступит белая полоса в апреле

Женщина

Фото: Global Look Press

Эксперт отметила, что представителям этих знаков зодиака удастся улучить финансовое положение.

Весна для одних людей становится временем перемен, а на других наваливается груда проблем. Обычно надежда на что-то хорошее помогает пережить любые трудности. Таролог Алисия Артемьева рассказала сайту Teleprogramma.pro, у кого в апреле начнется белая полоса в жизни. Она указала на два знака зодиака. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Приход белой полосы предполагает, что ранее была черная. Если смотреть с этой точки зрения, то удача возвращается к Близнецам. Год для них начался не слишком хорошо: финансовые трудности, отсутствие карьерного роста, отношения, которые «душат». Сейчас Близнецы дошли до точки кипения. У них больше не осталось, что толкает на новые свершения. И вот тут удача будет кстати. Есть перспективы улучшить и финансовое положение, и дела на любовном фронте.

Козерог тоже может расчитывать на попадание в список баловней судьбы. Апрель благоприятствует развитию творческой и сексуальной энергий. То есть у вас есть шанс реализовать себя в некой творческой сфере, а также найти сексуального партнера», – поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алисия Артемьева – таролог.

Алисия Артемьева. Фото: Teleprogramma.pro

Читайте также