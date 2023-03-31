Глоба срочно предупредил об опасности 31 марта: может случиться страшное

Последний день марта, как и вся неделя, окажется разнонаправленной и противоречивой. Об этом сообщил Богдан Глоба, представитель знаменитой астрологической династии. Он срочно обратился к людям, чтобы предупредить их об опасностях. И одновременно рассказать о грядущих перспективах.

«Пятница открывает творческие перспективы во всех направлениях. Помните, однако, что лучшее — враг хорошего. Обратите внимание на вопросы младших членов семьи. Опасность пожаров и аварий», — написал в Telegram Глоба-младший.

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