Цены взвинтят: россиян расстроили резким подорожанием путевок в Турцию

Ассоциация туроператоров России предупредила граждан об ожидаемом повышении стоимости летнего отдыха в Турции. Они пояснили, на пакеты «все включено» цены могут подскочить на 20–30%.

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По словам экспертов, на цены повлияют несколько факторов, включая рост инфляции, из-за которой подорожали даже продукты в турах. Но АТОР добавила, что окончательно стоимость установится, как только будет понятен уровень спроса на путевки в Турцию.

Также не исключено, что падение спроса среди россиян на отдых в этой стране компенсируется притоком туристов из других государств, пишет ТАСС. В этом случае большая заинтересованность Турцией может сказаться на несущественном повышении цен.