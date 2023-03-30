Пару ложек уксуса и в машинку: как сохранить постельное белье мягким после стирки — хозяйкам на карандаш

Постельное белье требует регулярной замены и стирки. Очень многие хозяйки в погоне за свежим ароматом и чистотой белья добавляют много кондиционера и порошка во время стирки. В итоге спустя пару-тройку месяцев активного использования вещи становятся выцветшими и теряют свой привлекательный вид. Эксперты дали советы, как этого избежать.

Во-первых, нужно запомнить температуру, при которой желательно стирать простыни, — это 90 градусов. Это так называемая горячая стирка. В таком режиме достаточно стирать всего один раз в месяц, но зато все бактерии будут уничтожены, пишет «Белновости».

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