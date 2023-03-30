Как платить за электричество на 15% меньше: ограничивать себя не придется

Чтобы пользоваться электричеством как обычно, а платить меньше, соблюдайте три простых правила.
Купите светодиодные лампочки. Такая покупка оправдает себя уже через месяц использования: они служат дольше обычных и потребляют существенно меньше электроэнергии.
Не оставляйте приборы в сети. Если техника не используется, нужно вытащить вилку из розетки. Этот фокус поможет сэкономить до 15 процентов.
Выключите телефон на время зарядки. Так ваш мобильник зарядится намного быстрее и не будет тратить ресурсы на поддержание сигнала.
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Источник: tut-news.ru, vnimanie.pro