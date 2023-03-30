Вселенная сделала своим любимчиком: знак зодиака, у которого сбудутся грандиозные мечты

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И оказалось, что исполнения желаний могут ожидать Козероги. В ближайшие дни представителям этого знака зодиака придет в голову множество идей и планов, которые окажут влияние на их жизнь, а для некоторых жизнь кардинально изменится.

Также эксперты добавили, что Козероги быстро смогут найти возможности, которые позволят им осуществить задуманное. Однако стоить учесть, что с желаниями можно и переборщить.

По материалам Progorod33