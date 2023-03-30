На зависть соседям: как получить самый ранний урожай кабачков — есть пара хитростей

Почти каждый дачник выращивает у себя на участке кабачки. Ведь из них можно приготовить так много вкусных блюд. Да и являются они неприхотливой культурой. Если есть желание получить самый ранний урожай на зависть соседям, то можно применить несколько хитростей.
Садоводы советуют заняться подготовкой к посадке уже в начале апреля. Вы получите ранний урожай, если воспользуетесь рассадным методом. Для этого нужно поместить семена в горшочки и высадить рассаду в начале мая.
Самое важное условие для хорошего урожая — подходящий климат. Если, по прогнозам синоптиков, в самом начале мая будет сухо и тепло, без заморозков, то высаживать семена можно прямо сейчас, сообщает портал «Всаду.ру».
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Если же прогнозы пока неблагоприятные, то лучше дождаться середины или конца апреля, чтобы уже в мае высадить рассаду. При этом подкармливать кабачки нужно через 15-20 дней после пересадки компостом или водным раствором навоза.
Обязательное условие получения хорошей рассады и раннего урожая — обеспечение семенам хорошей освещенности и прохлады в ночное время суток.