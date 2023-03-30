Навсегда забудете о проблеме: как избежать электризации волос — несколько полезных советов

Российский дерматолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла причины электризации волос. Также, по ее словам, есть несколько способов избежать данной проблемы.

Электризация чаще всего случается с сухими и тонкими прядями, чешуйки которых неплотно прилегают друг к другу, создавая место для накапливания заряда. Часто это происходит во время использования шапок. Причиной могут быть и неподходящие расчески, например, из пластика. В результате повреждаются мембраны волоса, пишут «Аргументы и факты».