Навсегда забудете о проблеме: как избежать электризации волос — несколько полезных советов

Российский дерматолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла причины электризации волос. Также, по ее словам, есть несколько способов избежать данной проблемы.
Электризация чаще всего случается с сухими и тонкими прядями, чешуйки которых неплотно прилегают друг к другу, создавая место для накапливания заряда. Часто это происходит во время использования шапок. Причиной могут быть и неподходящие расчески, например, из пластика. В результате повреждаются мембраны волоса, пишут «Аргументы и факты».
Из-за этого повреждаются мембраны волоса. Не смертельно, но для здоровья прядей нежелательно. И без того уже сухие и поврежденные волосы будут повреждаться еще больше.
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Справиться с проблемой, как отметила Егорова, поможет смена головного убора и расчески, а также правильный уход за прядями. Можно использовать питательные и увлажняющие сыворотки и бальзамы для волос.