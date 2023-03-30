Почти никто не знает: у пластиковых окон есть летний режим

Соблюдайте всего два правила и ваши пластиковые окна прослужат дольше обычного.

Специалисты советуют периодически смазывать металлические части окна — это продлит жизнь фурнитуры. И не забывать переключать сезонные режимы, ориентируясь на время года, — это позволит реже менять резинки.

Чтобы изменить режим, нужно повернуть все эксцентрики: они находятся на боковой створке окна. Если зажатый между рамой и створкой лист бумаги можно легко вытащить, значит, окно сейчас в летнем режиме.

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Источник: mk-kalm.ru, vnimanie.pro