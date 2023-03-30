Один простой способ: как определить качественное сало — так делали еще наши бабушки

Сало является одним из самых уникальных и вкусных продуктов. Хорошо сочетается с черным хлебом, борщом. Эксперты рассказали об одном простом способе выбрать вкусное и качественное сало. О нем знали еще наши бабушки.

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