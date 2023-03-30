Попадете в настоящую Европу: названо место, где россияне за 30 тысяч рублей могут отдохнуть на майские

На данный момент тур на двоих на праздничные дни в мае обойдется примерно в 30 тысяч рублей, но эта сумма не включает перелет.

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Спрос на отдых в этом западном регионе страны стал на 10% выше, чем год назад. Туроператоры уверены, что пока еще пик покупок не начался, но он произойдет приблизительно после 10 апреля, сообщает РИА Новости.

При этом, стоимость жилья увеличилась уже на 15%, а во многих отелях уже нет мест.