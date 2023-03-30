Попадете в настоящую Европу: названо место, где россияне за 30 тысяч рублей могут отдохнуть на майские

В последние годы стало сложнее уехать за границу. Получение шенгенских виз усложнилось, а стоимость перелетов возросла. Однако повысился спрос на отдых в России. Как оказалось, популярным является не только сочинское направление. Эксперты сообщили, что популярным местом для отдыха стал Калининград. В ассоциация туроператоров рассказали, сколько стоят туры в этот регион на майские праздники.
На данный момент тур на двоих на праздничные дни в мае обойдется примерно в 30 тысяч рублей, но эта сумма не включает перелет.
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Спрос на отдых в этом западном регионе страны стал на 10% выше, чем год назад. Туроператоры уверены, что пока еще пик покупок не начался, но он произойдет приблизительно после 10 апреля, сообщает РИА Новости.
При этом, стоимость жилья увеличилась уже на 15%, а во многих отелях уже нет мест.