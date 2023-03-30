Не стоит делать запасы: в Роскачестве раскрыли срок хранения круп — не десятилетия

Эксперты Роскачества опровергли популярный среди хозяек миф о том, что крупы можно хранить десятилетиями. Также специалисты посоветовали не делать больших запасов, скупая по акции килограммы круп.
По словам экспертов, гречка может храниться до 20 месяцев, потом ее следует выкинуть. Дробленый рис может пролежать у вас дома чуть больше года. Перловка останется свежей в течение полутора лет, а овсяные хлопья не будут терять качество в течение четырех месяцев. Манка же хранится всего 10 месяцев.
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Не менее важным будет момент, касающийся правильного хранения круп. Их лучше всего держать в стеклянных герметичных банках. Если говорить о месте, то идеально подойдет темный шкаф. Это должно быть место с низкой влажностью.
Также не нужно хранить крупы на свету. Дело в том, что от ультрафиолета разрушаются некоторые витамины и микроэлементы. Периодически проверяйте крупы: они не должны иметь постороннего запаха и прогорклого вкуса.